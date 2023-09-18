День открытых дверей провели в областном центре творчества детей и юношества

Традиционно в начале нового учебного года в областном центре творчества детей и юношества провели День открытых дверей. На сегодня здесь насчитывается 80 детских творческих объединений. Дополнительным образованием охвачено более 1000 подростков по самым различным направлениям: художественно-эстетическому, спортивному, прикладному, техническому и социально-педагогическому.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Сегодня в областном центре творчества детей и юношества большой праздник — День открытых дверей. «Здравствуй, центр!» — так называется наша программа, в которой сегодня выступят лучшие творческие коллективы нашего центра. Будет презентация всех детских объединений, которые работают в нашем центре. Сегодня и родители, и гости нашего центра могут увидеть, чему можно научить ребенка, каких успехов в творческом развитии можно достигнуть в нашем центре.

Своим выступлением программу открыла студия народного танца «Куанамын». Танец «Астана» сразу покорил зрителей.

Артисты студии не остаются в стороне от культурных мероприятий нашего региона. Выступают на различных площадках.

ЯНА МУСАБАЕВА, солистка студии народного танца «Куанамын»:

— Сейчас нас танцевало 16 человек. Занимаемся мы около 7-8 лет. И мы занимаем всегда только первые Гран -при и супер Гран-при места. В поседений раз мы выступали в Шымкенте и там заняли достойные места.

Ко дню открытых дверей в ОКЦ провели региональный конкурс — выставку творческих работ «Осенняя симфония». Представлено около 150 работ из города и 9 районов области.

ЛЮБОВЬ ФОМИЧ, методист областного центра творчества детей и юношества:

— Цели и задачи данного конкурса были обращены на то, чтобы направить на выявление, поддержку детей и юношей в различных видах творчества. Творческое осмысление такого прекрасного времени года, как осень. Дети отразили свои идеи в своих работах, вместе с руководителями создали художественный образ своих поделок. Критерий — это самое первое, на что жюри обращают внимание. Это, конечно, эстетика. Втрое — это художественное воплощение и умение использовать природный материал.

Кристина Ляшенко прикладным искусством увлекается около пяти лет. На выставку подготовила «Осеннюю композицию».

КРИСТИНА ЛЯШЕНКО:

— Я делала свою работу 3 часа. Делала я её из природного материала: из веток, ягод, листьев. Добавляла искусственную тыкву.

Победителей и призёров конкурса — выставки наградили грамотами и призами.

Камилла Карим