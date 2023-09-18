15 фактов кражи скота произошло в СКО с начала года

За 8 месяцев в области зарегистрировано 15 фактов краж скота. Из них только 2 — с вольного выпаса. В остальных случаях имеет место незаконное проникновение в загоны и хозпостройки. С начала года в спецзагоны, которых в области оборудовано 230, было помещено 8225 голов бродячего скота. К административной ответственности за нарушение правил выпаса привлекли 2243 североказахстанца. В полиции отмечают, данный вид преступлений в регионе снизился в разы. Все благодаря изменениям, направленным на усиление борьбы со скотокрадством. Их внесли в законодательство 4 года назад. Тогда в Уголовный кодекс РК ввели статью 188-1 «Скотокрадство», за которую установили более суровое наказание. Также ввели административную ответственность владельцев за вольный выпас. Как известно из практики, именно бродячий скот чаще всего становится добычей злоумышленников. Кроме того, животные без присмотра могут выйти на автотрассу и стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Камилла Карим