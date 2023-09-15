В Петропавловске прошел фестиваль ретро-песни

Петропавловцы провожают последние теплые дни и встречают осень под музыку прошлого века. Фестиваль ретро-песни проводится ежегодно. Радуют горожан артисты со всей области.

САНДУГАШ ЖОЛАМАНОВА, заместитель директора областного центра народного творчества:

— В фестивале примут участие исполнители из 13 районов области. Цель фестиваля — порадовать жителей и гостей города старыми известными песнями. С помощью этого мероприятия мы продвигаем не только песни, но и их авторов.

Тема фестиваля в этом году — песни 70-х -90-х годов XX века. Ироида Маликова участвует в фестивале ежегодно, она приехала из села Явленки. Исполнение песен — это страсть артистки, она профессионально занимается вокалом много лет и руководит народным ансамблем «Лейся, песня».

ИРОИДА МАЛИКОВА, участница фестиваля:

— Сегодня я исполняю песню «Радоваться жизни». Почему именно эта песня? Потому что она жизнеутверждающая, с таким подъемом, энтузиазмом и очень любимая нашими зрителями.

Кто-то услышал эти мелодии впервые, а кого-то они перенесли в прекрасную пору юности, когда эти песни только вышли в свет. В любом случае, удержаться от вальса смогли не все.

Анна Богословская