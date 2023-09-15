Суд обязал жительницу Петропавловска вернуть деньги за обучение на гранте

На прием граждан в региональный филиал партии «AMANAT» пришла жительница Петропавловска, которую суд обязал вернуть деньги за обучение на гранте. Кристина Эрейзер в 2016 году окончила Северо-Казахстанский государственный университет. В вуз поступила на грант, однако, по неизвестным причинам она числилась, как студент по сельской квоте. После окончания университета её обязали в качестве возмещения государственных затрат на обучение отработать определённый период в селе. Жительница города выплатила свыше миллиона тенге. Несмотря на это, она не согласна с решением суда. Партийцы помогли обратившейся составить обращение в прокуратуру о возобновлении дела. Всего на приеме граждан от жителей Петропавловска поступило 5 вопросов.

ЖЕНИС АСАНОВ, исполнительный секретарь СКОФ «AMANAT»:

— Еще один случай касался женщины, добивавшейся признания своей внучки жертвой ДТП. Ей также помогли составить обращение в отдел полиции города Петропавловска о возобновлении дела. Помимо этого среди обращений были вопросы перерасчёта пенсии, невыплаты зарплаты и разрешения трудовых споров. Приём показал в очередной раз проблемы людей. К примеру, невыплата заработной платы и неучтённый стаж работы — это два наиболее частых вопроса, поднимаемые гражданами в ходе наших приемов. Люди хотят знать, как бороться с такой несправедливостью. Мы даём им консультации, помогаем расширить их права и возможности.

Дарья Пышмынцева