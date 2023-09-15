Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе

В своем выступлении Глава государства выразил уверенность в том, что саммит во многом определит дальнейшую динамику многопланового сотрудничества государств Центральной Азии.

Как полагает Глава государства, прежде всего следует последовательно наращивать торговые потоки между странами Центральной Азии. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии, направленный на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.

Затем Президент остановился на вопросах полноценной реализации транспортно-логистического потенциала стран региона. Особое внимание в речи было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе развитию контактов между университетами. Кроме того, лидер страны выступил с инициативой провести 1-й Форум историков государств Центральной Азии, который послужит основой для совместных научных исследований.