На 99,4% подготовили многоэтажки Петропавловска к отопительному сезону

По такому принципу проходит промывка и опрессовка системы отопления в многоэтажке по улице Букетова, 61. Ответственные — управляющая компания «Евродом».
АНДРЕЙ ЧЕКУНОВ, слесарь-сантехник УК «Евродом»:
— Сейчас всё проверяется, ставится под давление и будем смотреть. 6 атмосфер, избыток под контролёра, где-то 3,5 рабочая на дом.
Процесс длится около 2-х часов, отмечают специалисты. Состояния труб удовлетворительное. На объекте работают 5 человек. Всего в областном центре к отопительному сезону готовы на 99%.
АСЕТ ИСМАГУЛОВ, и.о. руководителя отдела жилищной инспекции г. Петропавловска:
— Технически подготовлены 1 128 домов, провели опрессовку и промывку. По остальным домам работы идут к завершению. Традиционно в конце сентября происходит подключение тепла.
Всего в Петропавловске насчитывается 1 164 многоквартирных жилых дома.
Алишер Ашимов