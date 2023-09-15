Форум по развитию прав человека «Китай-Центральная Азия» собрал более 100 экспертов и представителей молодежных организаций из пяти стран Центральной Азии и КНР

В своем видеообращении к участникам форума Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил, что в рамках человеческого измерения государства — члены СВМДА активно взаимодействуют по широкому кругу гуманитарных вопросов, включая уважение прав человека, с целью укрепления верховенства закона, гражданского общества, содействия диалогу между цивилизациями, культурами и религиями Азии.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин в приветственном слове отметил, что за последние несколько лет в декларациях ШОС не раз поднимался вопрос прав человека, а также подчеркивались обязательства уважать права и основные свободы человека. Соответствующие усилия государств-членов ШОС отражены в механизмах сотрудничества Организации на уровне различных ведомств.

Кроме того, в рамках Форума была обнародована Молодежная инициатива по развитию прав человека «Китай-Центральная Азия».