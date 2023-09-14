В Петропавловске встретили «Шахматный караван»

Шахматный караван «дошёл» до Петропавловска. Эстафету приняли от жителей Кокшетау, где и стартовал проект. Сегодня на центральной площади города организовали мастшабное мероприятие.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима СКО:

— В нашей области шахматы — очень популярный вид спорта. Порядка 5 тысяч североказахстанцев занимаются шахматами. Примечательно, что 3,5 тысячи — сельские жители. Принимаем эстафету и хотим придать импульс этому виду спорта. Тем более, что нам есть, чем гордиться. Недавно наши казахстанские шахматистки завоевали второе место. Считаю, что они подают хороший пример, чтобы наша молодёжь была замотивирована.

Вдохновением для создания проекта послужил Великий шёлковый путь, который наряду с торговлей нёс культурное и спортивное наследие разных городов по всему миру. Этот турнир — часть масштабного ребрендинга Казахстанской федерации шахмат. Так, в масштабном состязании из числа любителей, то есть, не мастеров спорта и выше, были отобраны 20 человек.

АЛЕКСАНДР БАБЕНКО, вице-президент федерации шахмат РК:

— Эти 20 человек сейчас будут играть в полуфинал. И с этого полуфинала 3 человека будут победителями. Это только любители. Мы не допускали международных мастеров, гранд-мастеров, для того, чтобы у каждого была возможность попасть в супер-финал.

Финальная битва умов состоится в Туркестане 10-11 ноября. Каждая игра будет сопровождаться пышным праздником, говорят организаторы. Петропавловск тоже не отстаёт. К такому событию хорошо подготовились. На центральной площади города красуются надувные конь и ладья, а рядом стоит шахматная юрта. Именно там состоится турнир. Посмотреть на состязание и поболеть за участников собралось немало людей. Перед стартом для зрителей представили концертную программу.

После выступлений пришло время начинать турнир. Участники заходят в юрту и рассаживаются по своим местам. Ерасыл Жаксыбаев — самый молодой игрок. Ему всего 11 лет. Тем не менее, у него уже есть свои достижения.

ЕРАСЫЛ ЖАКСЫБАЕВ, участник проекта «Шахматный караван»:

— Увлекаюсь шахматами с 5 лет. Сначала я играл с отцом. Сейчас у меня 2-й разряд по шахматам. Дважды ездил на республиканские состязания. Дома около 30 медалей и 5 кубков.

Большинство участников здесь играют в шахматы ещё с юного возраста. По словам участника «Шахматного каравана» Кайсара Айтжанова, ребёнка нужно с детства заинтересовать этой игрой. Шахматы развивают логическое мышление и внимание.

КАЙСАР АЙТЖАНОВ, участник проекта «Шахматный караван»:

— Играю я с самого детства. Очень люблю шахматы. Здесь нужно постоянно думать, просчитывать. Хорошо развивает мозг. Я считаю, что молодым людям нужно обязательно играть в шахматы. Это окажет хорошее влияние на общество.

Из числа участников только трое примут участие в гранд-финале 10 ноября в городе Туркестане. Призовой фонд составит 5 млн тенге.

Диана Салихова