В областной полиции выбрали лучшего оперуполномоченного

В департаменте полиции СКО выбрали сотрудника на звание «Лучший оперуполномоченный». В конкурсе участвовали 20 офицеров, которые уже признаны победителями в своей сфере: криминальная полиция, управление по борьбе с организованной преступностью, по противодействию экстремизму, наркопреступности.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Особенность проведенного в этом году конкурса в том, что он проводился с участием сотрудников всех оперативных подразделений ДП, при том, что в прошлые годы в нем участвовали только сотрудники подразделений криминальной полиции.

Полицейские показывали навыки владения боевыми приемами, проходили испытания на физическую и огневую подготовку, показали знания законов и ведомственных приказов. Лучше всего с заданиями справился майор полиции Куандык Капаров.

КУАНДЫК КАПАРОВ, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Работа опера — творческая, сотрудник не ограничен рамками одного уголовного дела, в оперативно-розыскной деятельности необходимо применять различные способы, различные комбинации, которые позволят изобличить преступника. Должна быть настойчивость, уверенность в своих действиях, знание и физическая подготовка, потому что в любой момент ты можешь оказаться с преступником один на один и ты должен его задержать.

У 35-летнего майора два высших образования, в органах внутренних дел служит с 2011 года. За три года работы в подразделении по борьбе с наркопреступностью Куандык Капаров раскрыл много дел, ниболее значимым в его карьере стало самое крупное за 10 лет изъятие запрещенных веществ. Победитель представит нашу область на республиканском уровне, Куандык Капаров примет участие в конкурсе министерства внутренних дел.

Анна Богословская