В Аккайынском районе уборка идет полным ходом

ТОО «Астраханское» Аккайынского района имеет в собственности чуть больше 7 тысяч гектаров. В основном засеивают зерновые культуры, но и масличным уделяют внимание. Из-за аномальной жары в этом году пшеница созрела рано, 1 августа в товариществе уже приступили к уборке урожая, но вот погодные условия не дают провести ее на должном уровне, сейчас аграрии буквально вылавливают каждый погожий день. Средняя урожайность на сегодня в хозяйстве составляет порядка 20 центнеров с гектара, в прошлом году собирали больше 25.

ЖАНАРХАН МАПЕНОВ, ДИРЕКТОР ТОО «АСТРАХАНСКОЕ», АККАЙЫНСКИЙ РАЙОН:

— Процентов 20 где-то осталось пшеницы убрать. Семена в этом году оставляют желать лучшего. Мы убираем, конечно, стараемся в сроки успеть. Из-за погодных условий, конечно, есть потери, из-за дождей. 10 дней подряд дождь шел, потом еще 5 дней. Поэтому понятно, что тут такое дело. Но, в целом класс третий идет, сдаем в продкорпорацию.

Зерно с полей сразу отправляют на элеватор для приемки и сушки. «Элеватор Смирновский» может принять порядка 100 тысяч тонн. К работе приступили 14 августа, поступила уже 31 тыс тонн зерна. В сутки сюда завозят порядка 1500-2000 тонн. Здесь же работает и лаборатория, которая определяет качество урожая.

ВЛАДИМИР НЕПУШКИН, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ТОО «ЭЛЕВАТОР СМИРНОВСКИЙ», АККАЙЫНСКИЙ РАЙОН:

— Пока я не вижу, чтобы там были какие-то эксцессы. Не знаю, как будет дальше, но в среднем 90% у нас идет третий класс, 4 класс. Ячменя мы приняли 2,5 пока. Нормальное зерно пока идет. Сейчас говорят, по валкам у крестьян лежит зерно, которое попало все-таки под дожди, трудная у них ситуация сейчас, у нас тоже с ними будет нелегко. Постараемся все вытянуть.

Площадь посевных площадей в Аккайынском районе составляет порядка 220 тысяч гектаров. Зерновые убрали на 40%, средняя урожайность составляет всего 12 центнеров с гектара.

ОРАЛБЕК АУБАКИРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА:

— В районе функционирует 208 хозяйственных субъектов, в том числе ТОО — 57. Все они приступили к уборочным мероприятиям. Конечно, климатические условия дали свои сложности, но, я думаю, мы справимся с поставленной задачей.

При благоприятных погодных условиях полностью завершить уборочную кампанию в Аккайынском районе планируют до 25 сентября.

/Материал подготовлен корреспондентами т/к «Кызылжар»/