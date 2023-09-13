О профилактике коррупции и наркомании говорили активисты и полицейские со студентами

Коррупция и наркомания — одни из наиболее разрушительных и сложных проблем современного общества. Они приводят к отсутствию порядочности, честности и деградации, считает 18-летний студент Высшего колледжа им. М. Жумабаева.

АРАМ, студент Высшего колледжа им. М.Жумабаева:

— Даём деньги должностному лицу или же обычному рабочему, дабы решить быстрее наши проблемы без дальнейших последствий, как мы думаем. Но, последствия будут за это. Яркий пример … видим практически каждый день. Это ученик даёт учительнице шоколадку, чтобы исправить оценки. Почему это плохо? Потому что в будущем также будут поступать в колледже или вузе, и из-за него будут проблемы, станет плохим специалистом.

Арам — будущий учитель начальных классов. В этом году парень поступил в Высший колледж им. М.Жумабаева. Занимается волонтёрской деятельностью. Признаётся, что и сам не раз сталкивался с такими фактами.

АРАМ, студент Высшего колледжа им. М.Жумабаева:

— Я помогал в работе госорганов. Искал людей, которые употребляют наркотические средства и используют коррупционные схемы. Они думают, что всё это хорошо. Если взять наркотики, то в большей части их на это подталкивают друзья или же знакомые. А есть те, кто ищет работу, и они продают. В основном берут студентов.

Проблема актуальная, говорят специалисты. Если посмотреть на статистику, то цифры не радуют, да и средний возраст наркоманов сильно «помолодел» — от 18-25 лет. С начала года в нашей области полицейские выявили 170 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъяли свыше 720 кг губительного зелья. За его распростанение 85 североказахстанцев попали в места лишения свободы. 548 ребят находятся на лечении в центре психического здоровья. Профилактика наркомании среди молодежи должна быть. Такие беседы о вреде наркотиков лучше усваиваются, говорят специалисты.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Мы сегодня пригласили на наше мероприятие антикоррупционную службу, ДП, СПИД-центр, чтобы они разъяснили, как бороться с коррупцией и наркоманией. В этом году у нас организовали «антикоррупционное волонтёрство», где 4 направления. Оно направлено на молодёжь, чтобы они работали с актикоррупционной службой, помогали и организовывали подобные меропрития.

Всего таким волонтёрством в городе пока занимаются более 30 ребят.

Алишер Ашимов