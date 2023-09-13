Мешок боевых патронов изъяли полицейские

Житель Петропавловска, отбывающий уголовное наказание за кражу, сознался в незаконном хранении боевых патронов. По его показаниям полицейские Петропавловска возле одного из дачных обществ обнаружили мешок с пятилитровой пластиковой бутылью, набитой боеприпасами. Изъято 659 патронов к нарезному оружию калибра 5,45 мм. Согласно заключению экспертов, они пригодны для производства выстрелов. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела.



Камилла Карим