Акции от Credit365: как прошла «Пошла жара — стань богаче этим летом»

Одна из самых «горячих» акций среди микрофинансовых компаний прошла у известной организации Credit365. В течение полутора месяца клиенты-победители могли еженедельно получать по 100 000 тенге. Выбиралось по два промежуточных победителя каждую неделю и им перечисляли по сто тысяч. Чтобы принять участие в акции, достаточно было оформить или продлить микрокредит в Казахстане на срок не менее чем пять дней, а также погасить без выхода на просрочку. Акция проходила с 17 июля до 31 августа, и общий призовой фонд составлял 1 200 000 тенге. Каждый победитель получил свою выигрышную сумму, которой смог распорядиться на свое усмотрение.

В таких акциях победителей определяют методом жеребьевки на сайте random.org. Это самый просто и справедливый способ выбрать счастливчиков, которые получают свои призы. Деньги можно как получить на личный счет, так и лично забрать из офиса компании.

Credit365 часто проводят акции и розыгрыши для своих клиентов, за что в частности их так ценят жители Казахстана.

О компании Credit365

Credit365 — популярная казахстанская микрофинансовая организация, которая предоставляет микрокредиты разным социальным категориям населения страны. Клиенту могут рассчитывать на качественный сервис, высокий уровень обслуживания и оперативное предоставление необходимых средств.

Плюсы Credit365:

Высокая доступность. Credit365 имеет онлайн-платформу, что делает ее услуги доступными для клиентов по всей стране.

Быстрое рассмотрение заявок. Компания предлагает упрощенные процедуры оценки кредитоспособности и меньше бумажной работы, что позволяет быстро рассматривать заявки и выдавать срочные микрокредиты в Казахстане.

Сниженные процентные ставки. Микрокредиты от МФО часто сопровождаются более высокими процентными ставками по сравнению с традиционными банками, что связано с рисками, связанными с предоставлением кредитов более надежным клиентам. Однако компания Credit365 предоставляет первый микрокредит под 0,01% (ГЭСВ от 3,7%), а также часто дает персональные скидки постоянным клиентам.

Акции и специальные предложения. Бренд регулярно проводит акции и предлагает выгодные условия для новых и постоянных клиентов.

Как оформить микрокредит в Credit365

Подготовка документов

Каждая МФО может иметь свой перечень требуемых документов, но обычно это включает в себя паспорт гражданина Республики Казахстан — все, что нужно для оформления в Credit365.

Подготовить активную банковскую карту или счет IBAN для перечисления средств.

Заявка

Подайте заявку на сайте.

Заполните анкету, предоставьте необходимые документы и номер счета.

Оценка кредитоспособности

Credit365 проведет оценку вашей кредитоспособности на основе предоставленных документов и данных

Условия кредита

После рассмотрения вашей заявки, МФО предоставит вам условия кредита, включая сумму, срок, процентные ставки и график платежей.

Внимательно изучите условия, чтобы убедиться, что они удовлетворяют ваши потребности и возможности.

Подписание договора

Если вы согласны с условиями, подпишите кредитное соглашение.

Убедитесь, что вы понимаете все условия и обязательства перед компанией.

Получение средств

После подписания договора Credit365 перечислит средства на ваш счет.

Погашение кредита

В соответствии с графиком платежей выплачивайте кредитные суммы и проценты в срок.

Соблюдение сроков

Важно строго соблюдать сроки погашения кредита, чтобы избежать дополнительных штрафов и проблем с кредитной историей.

Лицензия АРРФР на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0065.M. от 05.04.2021 года