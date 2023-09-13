3 молодых специалиста прибыли в областной онкологический диспансер

Состав врачей областного онкологического диспансера пополнился молодыми кадрами. Из столицы в регион приехали 6 специалистов, 3 из них поступили в онкоцентр. «Страна нуждается в онкологах!» — с такими мыслями Ерканат Байтурсын поступал в медицинский университет. Выбрал врачебную специальность, признается Ерканат, по советам отца. О выборе не жалеет. За плечами 2 года работы в столичной поликлинике.

ЕРКАНАТ БАЙТУРСЫН, онколог областного онкологического диспансера:

— Здесь условия хорошие, и так как мы оканчивали онкологию, в Астане специалистов хватает, у них в онкоцентре вакансий не было. Поэтому, чтобы набраться опыта, хотели именно в онкологию. Здесь предлагали хорошие условия и место в онкодиспансере, поэтому приехали сюда. И жильём обеспечили, подъёмные пособия.

Ежедневно на приём к врачу приходит свыше 20 человек. Много пациентов с раком молочной железы.

ОРКЕН ТЕМИР, онколог областного онкологического диспансера:

— В рамках профилактики онкологических заболеваний проводится скрининг. Наша цель — вовремя выявить и предупредить заболевание. Рак молочной железы стоит на первом месте по заболеваемости. Также частые — рак шейки матки, лёгких, желудка. Поэтому необходимо постоянно проверяться. Чем раньше выявится заболевание, тем быстрее и легче с ним можно справиться.

Врач — профессия не из лёгких. Большой багаж знаний и опыта, постоянное развитие и ментальная твердость — качества хорошего специалиста. Последнее не менее важно, особенно в этой специализации. Об этом хорошо знает Нурмаханбетулла Кузжанов — молодой специалист, также недавно прибывший в наш регион из Астаны.

НУРМАХАНБЕТУЛЛА КУЗЖАНОВ, анестезиолог-реаниматолог областного онкологического диспансера:

— Наша работа — постоянно сталкиваться с трудностями. К нам поступают люди, находящиеся на грани жизни и смерти. Такое тяжело психологически. Но мы должны действовать разумно, не теряя времени.

Всего в областном онкологическом диспансере 52 врача, в их числе — 5 молодых специалистов. Каждому оказывается поддержка в виде подъемного пособия, а также помощи с жильём. И здесь требуются ещё два специалиста — эндоскопист и патоморфолог.

Диана Салихова