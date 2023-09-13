15 сентября в СКО начнётся кампания по прикреплению населения к поликлинике

15 сентября в СКО начнётся ежегодная кампания по прикреплению населения к поликлинике. Она будет проходить 2 месяца и продлится до 15 ноября. Из новшеств этого года — изменились правила прикрепления к поликлинике для некоторых иностранных граждан.

ТАЛГАТБЕК ТЛЕУБЕРДИН, и.о. директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по СКО:

— Изменения в приказы коснутся исключительно иностранцев — трудовых мигрантов и членов их семей (детей и супругов), временно проживающих в РК, которые имеют гражданство одной из стран — участниц ЕАЭС (РФ, Беларусь, Кыргызстан, Армения). Согласно новым правилам, прикрепляются такие иностранцы к поликлинике на основании договора добровольного или договора вменённого медстрахования на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь. Прикрепляются они только на срок действия договора.

А у казахстанцев, как и прежде, есть возможность прикрепиться к поликлинике двумя способами. Воспользоваться госуслугой через веб-портал «Электронного правительства» либо обратиться в медорганизацию и написать заявление на прикрепление.

ТАЛГАТБЕК ТЛЕУБЕРДИН, и.о. директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по СКО:

— Этот способ доступен только пенсионерам, инвалидам, опекунам, назначенным по закону инвалиду с детства, также опекунам или попечителям, патронатным воспитателям, осужденным, отбывающим наказание в колониях, студентам, военнослужащим срочной службы, детям, родившимся в иностранных государствах, и людям, которые оформляют прикрепление по доверенности.

Прикрепившись к поликлинике в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней только с 1 января 2024 года. До этого они продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой были прикреплены ранее. Если казахстанец не хочет менять поликлинику, никаких действий предпринимать не надо. Он автоматически останется в той же медорганизации, в которой обслуживался ранее.

ТАЛГАТБЕК ТЛЕУБЕРДИН, и.о. директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по СКО:

— Если у вас возникли вопросы касательно качества оказания медицинской помощи, вы можете задать их службе поддержки пациентов в своей поликлинике. Если решить ситуацию на месте не удалось, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7» и «SaqtandyryBot» в Telegram.

На сегодня у североказахстанцев есть возможность прикрепиться к одной из 18 медорганизаций. Среди них — 16 государственной и 2 частной формы собственности.

Айгерим Хамзина