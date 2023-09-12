Бесплатные курсы визажа проходят в Петропавловске

Правильный тон, учитаны все особенности лица и, конечно, не забываем про брови — залог качественного макияжа, который не просто подчеркнёт красоту, а ещё подарит настроение и уверенность на весь день. Этому сейчас обучаются предприимчивые североказахстанки. В областном филиале Палаты предпринимателей организовали бесплатные курсы по визажу.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— В этом году Палата предпринимателей СКО начала реализацию проекта «Мен кәсіпкер». В рамках данного проекта с 11 сентября текущего года мы запустили обучающий курс «Визажист». Участвуют в данном курсе порядка 20 девушек, которые хотят получить новые знания.

Ирина Зайнутдинова долгое время работала в медицинской сфере, сейчас она — практикующий косметолог. Узнав, что проходят такие курсы, не могла не записаться. Бьюти — сфера ей близка и интересна. Занятия, говорит женщина, очень нравятся.

ИРИНА ЗАЙНУТДИНОВА, жительница г.Петропавловска:

— Сегодня первый день нам дали в руки кисти. Вчера у нас была теория, сегодня уже начинается практика. Интересно. Смешиваем цвета, смотрим, как это всё гармонирует.

Девушки обучаются новой профессии по 5 часов ежедневно. Всего курсы длятся 5 дней. За это время они обучатся 4-м видам макияжа, научатся правильно держать кисти, подбирать оттенки и работать с клиентами. В конце занятий их ожидает экзамен. А после завершения обучения ученицы получат сертификаты.

АСЕЛЬ САМАРАТОВА, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— В целом, Палата предпринимателей СКО планирует в этом году обучить порядка 120 женщин и дать им новую специальность. //00:59 — Мы уже обучили швейному производству, СММ-менеджеры, менеджеров на маркет-плейсах и сейчас у нас идёт параллельно с визажистом обучение барберов.

Подать заявки на участие в новых проектах, получить консультацию можно в Палате предпринимателей СКО по адресу ул.К.Сутюшева, 60, 4 этаж или по номеру теелфона 50-28-74.

Диана Салихова