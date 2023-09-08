Вопросы реализации новых проектов в нефтегазовой сфере обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и президент компании Sinopec Юй Баоцай

Глава Правительства подчеркнул, что при непосредственном участии Sinopec в республике завершен ряд значимых проектов. Он также напомнил, что в недавнем Послании народу Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость сформировать прочный промышленный каркас страны. В частности, поставлена задача по ускоренному развитию нефтегазохимических производств.

Глава компании Sinopec отметил, что сотрудничество Казахстана и Китая в сфере энергетики сегодня развивается высокими темпами. В свою очередь, это вносит весомый вклад в повышение благосостояния народов двух стран. Президент Sinopec также выступил с инициативой организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли.