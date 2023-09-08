Спикер Сената Маулен Ашимбаев разъяснил суть инициативы по предоставлению дополнительных компетенций местным исполнительным органам.

«Акимы знают о проблемах на местах больше, чем министры. Очевидно, что акимы знают больше о том, какое решение необходимо принять, куда направить финансы. По этой причине, если мы передадим некоторые компетенции местным исполнительной власти, то проблемные вопросы в регионах должны решиться быстрее. Кроме того, важно стимулировать регионы к активной работе. Логично, что если не передавать все налоговые поступления в центральный аппарат, а оставить часть их местным исполнительным органам, то они будут заинтересованы в сборе большего количества налогов», — сказал Маулен Ашимбаев в интервью телеканалу Qazaqstan.