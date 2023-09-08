Североказахстанский государственный архив отметил своё 100-летие

Свыше 1 млн 700 тысяч единиц хранения находятся в 15-ти архивах северного региона. Две трети удалось собрать за последние 30 лет. Каждый документ представляет особую ценность не только для отечественных, но и зарубежных исследователей. В этом году Северо-Казахстанский государственный архив отметил своё 100-летие.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— За сто лет нами созданы материалы, которые повествуют историю края и историю страны за несколько веков. Очень уникальные документы мы храним, начиная с казахского ханства и полководцев. Уникальные документы о деятелях Алаш орды.

Поздравить коллег со знаменательной датой приехали представители архивов из разных городов Казахстана и Российской Федерации. Вместе они делают общее значимое дело, помогают сохранить историю.

ЖАНГЕЛЬДЫ БИМОЛДИН, заместитель директора архива г.Астаны:

— Архивы наших городов тесно сотрудничают с 19 века, у нас общая история и есть документы, которые имеют важную ценность. Поздравляю коллег, желаю успеха в деле, больше исторических открытий.

Сотрудники областного архива получили награды за вклад в развитие архивного дела, профессионализм и личностные качества. Не забыли в праздничный день и про ветеранов труда. Галина МигОвич посвятила архивному делу 35 лет.

ГАЛИНА МИГОВИЧ, ветеран труда:

— Сегодня для архивистов одна из значимых дат, это 100-летие нашего архива. Главного хранилище уникальных документов нашего края. В архив я пришла работать в 1979 году. За 35 лет прошла путь от архивиста до замдиректора. Хочу выразить признательность ветеранам, работникам архивной службы за их кропотливый труд по сохранению исторической памяти.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.