Победитель Кубка мира Алтынбек Аусагитов вернулся в Петропавловск

В нашем регионе имя Алтынбека Аусагитова на слуху. Вот уже несколько лет сильный североказахстанский борец достойно представляет область на престижном турнире «Қазақстан барысы».

В этот раз Алтынбек Аусагитов выступал на Кубке мира по қазақ күресі. Состязание проходило в области Жетысу в городе Уштобе. Его посвятили столетию выдающегося писателя Кемеля Токаева. Борец из северного региона завоевал золото в финальной схватке за первое место в весовой категории 100 килограммов. В четверг его встретили на родине.

Победителя Кубка мира встретили поздравлениями и словами благодарности. Благодаря усердию и трудолюбию борца копилка наград области пополнилась новой медалью.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Поздравляем тебя с чемпионством. Ты большой молодец, в прошлом году стал чемпионом Азии, в этом году стал чемпионом Кубка мира, я думаю, что это не предел.

Чемпиону пришлось провести 4 встречи. Во время каждой борец старался выложиться на 100%.

АЛТЫНБЕК АУСАГИТОВ, чемпион Кубка мира по қазақ күресі:

— Я дрался с борцами из Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Очень доволен финалом. Теперь я мастер спорта международного класса.

Такие спортсмены становятся примером для подрастающего поколения. Во время встречи с чемпионом юные борцы ни на шаг не отходили от своего кумира.

АЛТЫНБЕК АУСАГИТОВ, чемпион Кубка мира по қазақ күресі:

— В первую очередь, я занялся вольной борьбой. Это было в школе. Во время учёбы в университете я начал заниматься қазақ күресі. Этому виду спорта я посвятил 10 лет.

Алтынбек Аусагитов не хочет останавливаться на достигнутом. Он планирует немного отдохнуть, а затем начнёт готовиться к новым состязаниям.

Дарья Пышмынцева