Общественный фонд «Қазақстан халқына» присудил 818 образовательных грантов абитуриентам бакалавриата в высших и послевузовских учебных заведениях. Программа, реализуемая с 2022-2023 учебного года, направлена на повышение доступности высшего образования для абитуриентов из социально-уязвимых групп населения. Гранты предоставлены абитуриентам из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов, детям-сиротам, имеющим инвалидность и проч.

Для участия в конкурсе абитуриенты должны были соответствовать требованиям программы и иметь необходимый балл по результатам ЕНТ текущего года. Обладателям грантов оплачивается обучение до 1 миллиона тенге в год. Гранты присуждаются на весь период обучения и не требуют отработки. Наибольшее количество грантов присудили по специальности «Подготовка учителей», «Казахский/русский язык и литература», «Иностранные языки» и «Юриспруденция».

Список обладателей грантов доступен на сайте фонда.