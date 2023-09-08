18 убийств совершено в Петропавловске за последние 2 года

В городском акимате прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Участие приняли руководители местных исполнительных, правоохранительных органов города. Аким областного центра отметил, что рост преступности происходит во многом из-за слабой профилактической работы.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Очень много замечаний. На должном уровне у нас обеспечение дорожного движения. Было совещание в прокуратуре, связанное с интернет-мошенничествами. В основном страдают люди старшего поколения. Не на должном уровне работе проводится это отделами и акиматом на местном уровне.

Также Серик Мухамедиев отметил, что наблюдается рост правонарушений и среди несовершеннолетних. В этом году 5 преступлений эсовершено учащимися школ.

АЗАМАТ ЖУСУПОВ, начальник отдела прокуратуры г.Петропавловска:

— За последние 2 года на территории города совершено 18 убийств, 50 фактов причинения тяжких телесных повреждений, свыше 2 тысяч краж и мошенничеств, 220 наркопреступлений, 21 преступление против половой неприкосновенности. На заседании детально рассмотрены нарушения и недостатки, допускаемые государственными и уполномоченными органами, имеющиеся проблемные вопросы. Прокуратурой города указана необходимость усиления контроля и надзора по всем видам преступности.

По итогам заседания были выработаны рекомендации, направленные на предупреждение правонарушений, обеспечение принципа нулевой терпимости и неотвратимости наказания.

Айгерим Хамзина