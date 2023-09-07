За два дня на дорогах области выявили 733 различных правонарушения

С 5 сентября в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие “Пьяный водитель”. За два дня на дорогах полицейские пресекли 10 нетрезвых поездок. К примеру, в районе им. Г.Мусрепова они остановили мотоцикл Урал без госномеров. При проверке выяснилось, что управлявший им 48-летний местный житель не имеет водительского удостоверения и, к тому же, находится в состоянии опьянения. Согласно санкции части 6 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях, он подвергнут аресту на 20 суток. Также мужчине предстоит понести ответственность по ч. 2 ст. 590 КоАП РК за управление транспортным средством без номеров. С начала года в области зарегистрировано 15 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых четыре человека погибли и 23 — получили ранения. Профилактическая работа проводится на постоянной основе. Всего в рамках ОПМ выявили 733 различных правонарушения, в том числе 65 фактов превышения скорости. 14 водителей не предоставили преимущество в движении людям на пешеходных переходах.



Камилла Карим