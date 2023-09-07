СКО посетила китайская делегация

ТОО «Memolux» сотрудничает с Китайской народной республикой с 2016 года. Занимаются здесь сушкой, приёмкой, подработкой и отгрузкой пшеницы. В этом году в страну восходящего солнца планируют поставить порядка 100 тысяч тонн пшеницы. 6 сентября состоялась отправка первой партии казахстанского зерна под брендом «Айдзю-Кызылжар», объём составил 1600 тонн. Посвятили её десятой годовщине китайско-европейского железнодорожного экспресса «Чанъань». Продукция бренда отличается своим высоким качеством и экологической чистотой.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Мы, конечно, заинтересованы в поставках сельхозпродукции на экспорт в КНР. Есть определённая помощь, которую мы оказываем по инженерной инфраструктуре, сопровождаем этот проект, и, в целом, рассматриваем китайские инвестиции, как приоритетные. Нам повезло, что сложились у нас хорошие отношения. И это соглашение усилит наше взаимодействие. Думаю, что большие перспективы у нас есть реализовывать продукцию. По маслам, думаю, что в 10-летней перспективе мы сможем поставлять только из СКО порядка 50 тысяч тонн масла. А по зерновым до миллиона тонн мы может отправлять на рынок Китая спокойно. Рынок Средней Азии ограничен, нам интересен рынок Китая.

После отправки поезда на площадке ТОО «Тайынша май» состоялось совещание по торгово-экономическому сотрудничеству Северо-Казахстанской области и провинции Шэньси. Рустем Курманов отметил высокий потенциал региона для привлечения китайских инвесторов. Через наш регион проходит порядка 70% основного грузопотока в направлении Еворопа и Дальний Восток. По итогам прошлого года в регионе произвели продукции на 2,4 млрд долларов — это 12 % от общей доли Казахстана. Несколько лет назад в регионе создали специальную экономическую зону «Кызылжар», которая даёт большие возможности для привлечения инвесторов из других стран.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Для промышленной кооперации с иностранными предприятиями, которые работают на экспорт в 2019 году создана специальная экономическая зона «Кызылжар». Сегодня иностранный бизнес заинтересован в инвестировании в регион благодаря географической близости, развитой логистики и преференциям СЭЗа. Есть освобождения по налогам и таможне. Также мы помогаем бюджетными средствами на подвод инфраструктуры для этих проектов. Предлагаю вам рассмотреть нишевые проекты по реализации в СКО таких проектов как глубокая переработка зерна, переработка масличных культур, молочной продукции, есть у нас определенные предложения по производству продукции животноводства, строительство рыбных ферм и теплёных комплексов. Считаю, что потенциал сотрудничества между провинцией Шаньси и СКО огромен и предлагаю его развивать разносторонне.

Глава китайской делегации, секретарь провинциального комитета партии Шэньси Чжао Идэ отметил важность укрепления двустороннего сотрудничества, которое за последние годы вышло на новый уровень. Казахстан является крупнейшим производителем сельхозпродукции и важнейшим мировым экспортёром. Мука, масло, мёд и многое другое через специальный экспресс-поезд «Китай-Европа» провинция Шэньси получает ежегодно. Такое важное сотрудничество нужно продолжать и дальше.

ЧЖАО ИДЭ, секретарь провинциального комитета партии Шэньси, глава делегации, КНР:

— В этот раз я прибыл специально в Северо-Казахстанскую область для того, чтобы внедрить и продолжать реализацию того консенсуса, который был достигнут между руководством наших двух стран. Провинция Шаньси является колыбелью китайской культуры. Мы неустанно развиваем и углубляем наше сотрудничество с Казахстаном. Более 60% поезда «Китай Европа» проходит именно через вашу страну. Уважаемые коллеги и друзья, мы очень заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве надеюсь, что договоры, которые сегодня будут подписаны помогут нашим странам и дальше развиваться.

В завершение встречи были подписаны два меморандума о сотрудничестве между региональным филиалом АО «Kazakh Invest» и компанией «Айдзю», а также между казахстанской дистрибьюторской компанией КазНурХолдинг и китайской компанией «Хi’an Onis Trade Co., Ltd.».



Диана Салихова