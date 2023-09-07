Школьники не говорят на государственном языке — диспут провели педагоги СКО

«Тіл — ұлттың айнасы». Диспут среди учителей казахского языка и литературы прошёл в специализированной школе-интернате им. Абу Досмухамбетова. Роль государственного языка в жизни молодёжи — главная тема обсуждения. Подрастающее поколение сегодня вовсе не говорит на родном языке. Проблема достаточно острая и решать её, в первую очередь, надо в семье, считает Айман Кадралина.

АЙМАН КАДРАЛИНА, учитель казахского языка и литературы СШ №10 им. Н.К.Крупской:

— Родители тоже должны изучать вместе с детьми казахский язык. И я, как учитель с высшим стажем, хочу сказать, что ценность языка, прежде всего, должны понимать сами родители. Я вижу глобально проблему и нашла пути решения.

На уроках ребята элементарно не могут построить предложение, отмечает педагог. А всё потому, что у них небольшой словарный запас и «хромает» грамматика. Чтобы исправить это, Айман Кадралина разработала специальный метод.

АЙМАН КАДРАЛИНА, учитель казахского языка и литературы СШ №10 им. Н.К.Крупской:

— Я сегодня пришла со своими таблицами. Я на протяжении 3-х лет изучала это всё, ночами не спала. Вот я попыталась создать свои собственные таблицы, тренажёры, как детям через игру освоить падежи. И таким образом, строить свою грамотную речь.

В диспуте принимают участие более 20 педагогов-языковедов со всей области.

БАЛЕРКЕ САДВАКАСОВА, методист центра методической работы и информационных технологий в сфере регионального образования:

— Их разделили на 3 группы: сторонники и оппоненты. Здесь они бурно рассуждают о значении языка, высказывают своё мнение и защищают его. Основная цель диспута — поднять проблему языка и заставить общество задуматься о ней.

Дискуссию организовали в рамках предметной ассоциации о важности языка для нации. По завершению диспута участников наградили сертификатами.

Алишер Ашимов