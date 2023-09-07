Шестой турнир по национальным видам спорта проходит в Астане

В столице стартовал шестой фестиваль по национальным видам спорта. В турнире, который проводится каждые четыре года, принимают участие 1300 спортсменов из 17 регионов страны. Программа включает в себя 11 видов спорта. В их числе аудыраспак, жамбы ату, тенге алу, байге, казахская борьба, стрельба из лука и охота с ловчими птицами. Честь СКО защищают окало 100 человек.

ЖАЛГАС ТОРТУЛОВ, президент федерации по жекпе-жек по СКО:

— В данный момент из 19 участников по жекпе-жек 7 взяли 5-ку на полуфинальные бои. Надеюсь, что наши спортсмены покажут свои бои и умения. В финале болейте за нас.

Имена победителей будут известны 10 сентября. По итогам фестиваля будут определены три лучших региона страны.

Камилла Карим