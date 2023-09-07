Новый проект для защиты прав детей обсудили в генпрокуратуре

IT-технологии для защиты прав детей. Такова тема собрания в Генпрокуратуре. На совещании обсудили причины детского травматизма, работу по превенции детского суицида и преступности среди несовершеннолетних. Рассмотрели и новые подходы использования цифровых технологий для защиты прав детей и оказания поддержки семьям. Так, Генпрокуратура представила проект «Е-превенция».

ЖАСУЛАН ДАУЛЕНБАЕВ, прокурор г.Актобе, разработчик приложения:

— Суть системы состоит в фиксации работы уполномечнных органов путём производства фото/видео- записи в приложении, где отражается геометка. Иными словами, система заставляет ходить по адресам и реально исполнять свои обязанности.

Эта система обеспечит достаточный уровень взаимодействия между всеми заинтересованными органами: полицией, учреждениями образования и социальной сферой. В рамках работы с подростковой преступностью программа поможет изучить условия проживания, возможности для учёбы, наличие социальных проблем. Приложение позволит отрабатывать и другие направления профилактики.

ЖАСУЛАН ДАУЛЕНБАЕВ, прокурор г.Актобе, разработчик приложения:

— По бытовому насилию отработана функция поступления сообщения о насилии сразу на планшет участкового. Чтобы участковый знал, с чем он будет иметь дело, в приложении отражаются сведения о наличии оружия, судимости у правонарушителя.

Данный проект сейчас апробируется в столице и Актюбинской области.

Диана Салихова