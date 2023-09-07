Более 9,5 тысяч нарушений правил благоустройства выявили полицейские СКО

Банки, обертки, пластик — мелкого бытового мусора во дворах и на улицах города становится всё меньше. Жители многоэтажных домов, как правило, добросовестно выкидывают бытовой мусор в специальные контейнеры, чего не скажешь о тех, кто переезжает или делает ремонт. Мешки со строительными отходами, массивные шкафы, диваны и кресла создают ощутимые неудобства во многих дворах. Участковые инспекторы полиции регулярно проводят профилактические рейды по предупреждению нарушений правил благоустройства.

КАНАТ ЖУМАБАЕВ — начальник отделения местной полицейской службы первого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Разъяснено жильцам: за крупногабаритный мусор, выносимый жильцами / диваны, шкафы/, ответственность несёт КСК либо ОСИ. За переполненные мусорные баки — ответственность несёт «Коммунхоз». Нарушения правил благоустройства подпадают под статью 505 КРКоАП, которая предусматривает предупреждение либо штраф.

Санкция статьи 505 КРКоАП предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей. Кроме скопления крупногабаритного мусора во дворах многоэтажек, в некоторых микрорайонах периодически образуются стихийные свалки, вызывающие оправданные жалобы горожан. Фотографии и видео на эту тему регулярно «гуляют» в социальных сетях. Участковые инспекторы рекомендуют жителям областного центра сообщать об этом и в полицию. С начала года полицейские выявили более 9,5 тысяч правонарушений.

Алишер Ашимов