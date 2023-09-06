С 9 по 10 сентября в Петропавловске отключат воду. За выходные работники «Кызылжар су» прочистят сети. В это время пить воду из крана или колонок и использовать её для приготовления пищи запрещено. Это может быть небезопасно для здоровья. Подачу воды остановят в ноль часов 9 сентября и восстановят около 6 часов вечера 10 сентября. В «Кызылжар су» рекомендуют заранее запастись водой.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— По технологиям мы обязаны промыть трубу, залить туда хлор для того, чтобы обезвредить. Труба стоит 5 часов под хлором. Затем мы её снова промываем. Потом уже при промывке идёт взятие анализов по всему городу, чтобы анализ подошёл под ГОСТ.

Айгерим Хамзина