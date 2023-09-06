Пятизарядное ружьё изъяли полицейские СКО в машине сельчанина

Полицейские с 5 сентября проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Қару». Проверками охвачены владельцы зарегистрированного оружия, также ведётся усиленная работа по выявлению фактов незаконного хранения. К примеру, в Аккайынском районе незарегистрированное охотничье ружьё «ИЖ-34» изъяли в жилом вагончике местного пастуха. А у жителя района М.Жумабаева ружьё было обнаружено в доме, у сельчанина из района Шал акына — в веранде, где оно особенно легко могло быть похищено. Со слов нарушителей, оружие они нашли в лесу и на берегу водоёма. Как пояснил ещё один житель района М.Жумабаева, пятизарядное ружьё «МЦ 21-12» ему осталось в наследство от деда. Стражи порядка изъяли его, когда остановили для проверки автомобиль «Нива» — ружьё лежало в салоне машины. Всего за первый день ОПМ в области изъяли 4 единицы незарегистрированного оружия и 9 патронов, выявлено 5 нарушений правил хранения и перерегистрации зарегистрированного оружия. Все нарушители привлечены к административной ответственности.



Камилла Карим