Казахстанскую систему ЭЦП атаковали хакеры

Фишинговый сайт, маскирующийся под сервис для электронно-цифровой подписи, обнаружила Государственная техническая служба Казахстана. Интернет-ресурс устанавливает на компьютер пользователя вредоносное программное обеспечение, которое крадёт данные и может управлять веб-камерой устройства, сообщили в пресс-службе ведомства. Программа маскируется под обновление NCALayer. После её установки хакеры имеют возможность просматривать пароли, считывать информацию. В ГТС заявили, что национальной службой реагирования на компьютерные инциденты направлена информация зарубежному регистратору доменного имени о принятии мер. Также были предупреждены госорганы и оперативные центры информационной безопасности.



Анна Жицкая