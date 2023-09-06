До 1 октября 2023 года петропавловцам нужно заплатить налог на имущество

Не позднее 1 октября жителям областного центра предстоит заплатить налог на имущество за 2022 год. Об этом горожанам напоминают специалисты городского управления государственных доходов. По их данным, все уведомления об исчисленных налогах уже доставлены до адресатов. Они получили их через банковские приложения, а также через программу для мобильных устройств «e-Salyq Azamat».

ОКСАНА КРАДЕНОВА, заместитель руководителя управления государственных доходов по г.Петропавловску:

— По сведениям уполномоченного органа по г.Петропавловску более 153 тысяч объектов, которые зарегистрированы за физическими лицами. В связи с чем было произведено начисление более 82 тысячам налогоплательщикам налога на имущество в сумме около 115 млн тенге.

В случае возникновения вопросов налогоплательщики могут обратиться по адресу: ул.Карима Сутюшева, 56А, а также по номерам телефонов, указанным на экране. В городском управлении государственных доходов объяснили, что тем, кто не заплатит налог на имущество, в отведённое для этого время, придётся делать это в принудительном порядке.

ОКСАНА КРАДЕНОВА, заместитель руководителя управления государственных доходов по г.Петропавловску:

— За несвоевременную уплату налогов начисляется пеня. А также, если не уплачена налоговая задолженность, то по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления, если сумма задолженности будет превышать 1 МРП, то налоговый орган выносит налоговый приказ и направляет его на исполнение судебным исполнителям.

Они будут принимать решение об использовании каких-либо ограничений, взысканий, ареста счетов в отношении налогоплательщика, который имеет задолженность.

Дарья Пышмынцева