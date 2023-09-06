4 млн казахстанцев получают бесплатные лекарственные препараты

В 7 раз увеличилась доступность клинико-диагностических услуг, на 62,5% больше жителей, которые охвачены бесплатными лекарственными средствами. Итоги работы ОСМС подвели на брифинге службы центральных коммуникаций, а также выявлены наиболее актуальные направления, которые необходимо усовершенствовать.

ТИМУР СУЛТАНГАЗИЕВ, первый вице-министр здравоохранения РК:

— С одной стороны мы говорим, что затраты на здравоохранение растут, и, действительно, финансирование здравоохранения увеличилось до 2,5 трлн тенге на текущий год. Благодаря ОСМС вдвое выросли средние расходы на охрану здоровья одного жителя, т.е. с 56 тысяч тенге до 122 тысяч тенге. Количество поставщиков медицинских услуг также значительно увеличилось с 1300 до 2 тысяч. Подавляющее число — частные медицинские организации.

Положительным результатом внедрения медстрахования является увеличение средней заработной платы врачей и всего медицинского персонала. Помимо этого больше людей обеспечены бесплатными лекарственными препаратами. К примеру, в 2019 году охватили 2,5 млн человек. В прошлом году этот показатель увеличился до 4 млн человек.

ТИМУР СУЛТАНГАЗИЕВ, первый вице-министр здравоохранения РК:

— Также в 7 раз увеличилась доступность клинико-диагностических услуг. Это врачебные консультации, лабораторные услуги, инструментально-диагностические исследования. Благодаря программе «Ансаган саби» 8 тысяч пар, столкнувшихся с диагнозом «бесплодие» стали родителями и уже на сегодня порядка 5 тысяч детей родились благодаря использованию метода ЭКО. Вы знаете, что этот метод достаточно дорогой — более 1 млн тенге стоит один цикл.

Первый вызов, который стоит перед системой страхования и перед фондом, говорят специалисты, это низкие ставки страхования, которые не позволяют в полной мере охватить все потребности населения в медицинской помощи.

ИЛЬЯС МУХАМЕДЖАН, заместитель председателя правления НАО «Фонд медицинского страхования:

— Ещё один вызов — не полный охват населения. На сегодня порядка 3,5 млн граждан не вовлечены в систему.

Для усовершенствования системы предпринимаются следующие шаги: создаётся единая система контроля качества медицинских услуг, которая обеспечит прозрачность страховой системы, пересматривается нормативно-правовая база для ужесточения контроля медицинских расходов, обеспечена законодательная база для объединения финансовых потоков ГОБМП и ОСМС в единый пул, что ускорит срок оказания медицинской помощи пациентам. Планируют также чётко разграничить пакеты оказания медицинской помощи для того, чтобы отрегулировать её порядок и перечень.



Диана Салихова