«СКО имеет большой потенциал» — депутат областного маслихата прокомментривала Послание Президента

Самая важная задача — формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности, сказал глава государства в своём Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года. Основной упор Касым-Жомарт Токаев сделал на ускоренное развитие обрабатывающего сектора. По итогам прошлого года объём производства в этой сфере увеличился на 3,4% и такая динамика сохраняется.

НАТАЛЬЯ АИТОВА, депутат областного маслихата:

— В Послании сделан акцент на промышленный прогресс. Это позволит достичь экономическую достаточность и перейти к новой экономической модели. Во главе стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан. Каждое Послание это такой документ, который обозначает конкретные шаги. Конечно, много шагов было сделано как в прошлом Послании, так и в этом. Укрепилось сельское хозяйство. Не зря Президент похвалил наш регион. Много молочных ферм, развитие КРС — всё это поднимает экономику, благосостояние.

В сфере растениеводства область даёт 20% урожая страны. Это говорит о многом. А депутат областного маслихата Наталья Аитоваобратила внимание на теме развития отечественного туризма.

НАТАЛЬЯ АИТОВА, депутат областного маслихата:

— В сфере туризма должны быть реализованы прорывные проекты, как сказал Токаев. И я уверена, что в нашей области будут такие проекты. Ведь СКО славится богатством природы и уникальными историческими местами.

Например, Имантау-Шалкарская курортная зона, Сергеевское водохранилище и многие другие уникальные своей историей места, с которыми каждый житель региона должен ознакомиться лично.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, президент Республики Казахстан:

— В целом, необходим конкретный перечень из не менее чем 15 крупных проектов. Нельзя допустить прошлые ошибки. Требуется определить эффективные меры поддержки и конкретные сроки реализации. К осуществлению этих проектов нужно активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес.

Из последних проектов развития сферы туризма: в конце прошлого месяца от профильного министерства поступило предложение о введении кэшбэка за отдых в «несезон» внутри страны. Зависеть это будет оттого, сколько дней отдыхает турист в рамках пакетного тура. Проект уже разработан, идут переговоры с отраслевым рынком.

Диана Салихова