Североказахстанцы рассказали о новом Послании Президента РК

Качество строительства автомобильных дорог в Казахстане не выдерживает критики. Об этом, обращаясь к гражданам с новым Посланием, сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев. По мнению Президента, решить проблему поможет ужесточение контроля за укладкой нового полотна. Он напомнил, что до 2029 года в республике предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Солидарна с Президентом нашей страны, что именно Казахстан должен стать транзитным узлом мирового масштаба. Благодарю Президента нашей страны за оказанное внимание к качеству строительства дорог. Ранее Президентом было дано поручение довести уровень качества автомобильных дорог хорошего состояния до 95% в каждом регионе. Наша область двигается в этом направлении.

Президентская республика с сильным Парламентом. Именно такую модель сейчас использует Казахстан, отметил в Послании Касым-Жомарт Токаев. Президент уверен, что политическая культура общества вышла на качественно новый уровень. Позицию главы государства разделает председатель республиканской независимой палаты юридических консультантов Евгений Кинцель.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, председатель республиканской независимой палаты юридических консультантов:

— Процесс демократических преобразований будет продолжаться дальше. Участие граждан в управлении государством будет расширяться. Кроме того, я обратил внимание на то, что Президент сказал о дальнейшей децентрализации властных полномочий, о том, что решение вопросов будут перемещаться с правительства в министерства, в регионы. Районные акимы смогут самостоятельно формировать бюджет.

Все задачи, изложенные в новом Послании, будут решены за три года, по наиболее сложным — будут определены другие конкретные сроки.

Дарья Пышмынцева