7 водителей электросамокатов нарушили правила дорожного движения

Уже шесть дней в стране действуют новые правила для самокатов. За это время в регионе 7 водителей электросамокатов привлекли к административной ответственности.

Согласно поправкам в Законе «О дорожном движении» скорость езды по тротуарам на малых электрических транспортных средствах, электросамокатах — должна быть снижена до 6 км/час, а при езде на проезжей части водители самокатов должны иметь водительское удостоверение любой категории.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Водителям электросамокатов запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров, груз, поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы. Также запрещается буксировка электросамокатов и электросамокатами; пересекать проезжую часть по пешеходным переходом; передвигаться в тёмное время суток без светоотражателя; при управлении по проезжей части дороги быть без застёгнутого шлема. В случае нарушений — водители электросамокатов подлежат привлечению к ответственности по статье 593 КРКоАП.

За 8 месяцев на дорогах Северо-Казахстанской области зарегистрировано 225 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 человек погибли и 327 — получили ранения.

Камилла Карим