Жители проблемных домов 14 и 16 по улице Горького заселяются в свои квартиры

Жители домов 14 и 16 по улице Горького наконец-то смогут заселиться в свои квартиры. Новоселья они ждут ещё с 2021-го. Тогда завершилось строительство этих 9-этажек. Но почти 2 года дома стояли без коммуникаций. Строила дом одна компания, инженерные сети подводит — другая.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Дома остановили в 2021 году в связи с повышением цен. Делалась корректировка. Когда сделали корректировку и завершили строительство, уже по сетям не пошли цены.

Снова сделали корректировку. Сейчас в домах подключены все коммуникации, говорят в городском акимате. Но многоэтажки простояли зиму без отопления. Подрядчик устраняет возникшие недочёты, о которых сообщают жители. Все эти работы проводят за счёт застройщика. Гарантия на дома 2 года. В течение этого времени владельцы квартир могут заявить об обнаруженных недочётах, говорит градоначальник. Спрашивают жители и о благоустройстве. Сейчас вместо дороги здесь полоса препятствий из грязи и ям.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— У нас сейчас реконструкция улицы Горького идёт. Мы думаем, до конца этого месяца дорога будет завершена, асфальт будет положен.

А благоустройство должны завершить до 15 сентября. Обещали на месяц раньше. В качестве неустойки подрядчик за свой счёт сделает во дворе парковку и дополнительное освещение. Помимо этого, в доме не работают лифты. Они должны пройти испытания, а жителям нужно заключить договор с обслуживающей компанией. Сейчас завершаются работы по коммуникациям и на других проблемных объектах, рассказывает аким города.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— По Парковой, 21 мы делаем дорогу. Там тоже на завершающем этапе асфальтирование. МАФы остаются. Сети все протянули. Третий сектор — это Уалиханова. Заселение идёт. Все коммуникации подведены, благоустройство на стадии завершения.

Всего в Петропавловске насчитывает 16 подобных проблемных домов. В половине уже подключили коммуникации, сейчас заселяют жильцов.

Айгерим Хамзина

