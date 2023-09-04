В усиленном режиме работают коммунальные службы в Петропавловске

3 сентября в Петропавловске прошёл сильный дождь. Из-за обильных осадков, а их за прошедшие сутки выпало 49,4 мм, особенно пострадала ул. Горького. Напомню, сейчас улицу реконструируют и по проекту там предусмотрено переустройство открытой ливневой канализации в закрытую. Ситуацию прокомментировали в горакимате.

ЖАНЕЛЬ БАТАНОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— В настоящее время ливневая каналиазция построена только на 80%, то есть, сброс воды не подключён к центральной ливневой канализации из-за того, что работы всё ещё продолжаются. Дом по ул. Алтынсарина, 262 находится не на нашем балансе. Соответственно, данные виды работ должны регулироваться между председателем и жителями. С начала обильного дождя в городе коммунальными службами велись усиленные работы. Вся специализированная техника работала всю ночь. Работы продолжаются.

Что касается ситуационного центра «Ikomek-109», то за минувшие сутки обратились за помощью 155 раз. 7 звонков связаны с откачкой воды.

Алишер Ашимов