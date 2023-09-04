Председатель фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев посетил СКО

Развитию образования в фонде уделяют особое внимание, тем более для детей с особыми потребностями. Первой остановкой председателя стала школа-интернат для детей с нарушением слуха. В этом году сюда закупили новое оборудование, которое помогает ребятам учиться и в дальнейшем лучше адаптироваться в социуме. Всего здесь обучается 92 школьника.

ЖЕНИС АБИЛЬМАЖИНОВ, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА:

— Специальное оборудование, есть форте-класс — это уникальный класс именно для детей с нарушением слуха, где ребенок может регулировать свое правое, левое ухо. Есть как на русском, так и на казахском языке обучения. Затем мы получили столярно-слесарную мастерскую для урока трудов, именно для обучения мальчиков. Очень необходимо было, наше уже устарело.

В проект по оснащению школ для особенных детей входит 98 объектов образования по стране. В прошлом году оснастили больше 30, в 2023-м — оставшиеся. В школах работают высококвалифицированные педагоги, но для большей эффективности современное оборудование, которого точно не хватает, просто необходимо.

БОЛАТ ЖАМИШЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА «ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА»:

— Очень приятно слышать отзывы педагогов о том, что оборудование, которое мы поставили, действительно, актуально, оно помогает, это и продемонстрировали. Выбор был определён самими школами, нашими партнёрами, специализирующимися в этой сфере. Поэтому мы не сомневались, что поставим именно то, что нужно.

Дальше Болат Жамишев встретился с общественниками и руководителями управлений, где рассказал о том, чем может помочь фонд, и чем не может. К примеру, чтобы получить помощь организации недостаточно просто выступить с идеей, необходим конкретный план. Помимо сферы образования, «Қазақстан халқына» активно участвует и в развитии здравоохранения. За счет фонда 20 детей получили лечение зарубежом, так как в Казахстане оказать его не смогли. 128 детей из малообеспеченных семей получили помощь в лечении сосудистой патологии.

БОЛАТ ЖАМИШЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА «ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА»:

— 28 региональных медицинских учреждений обеспечены офтальмологическим оборудованием на 373 млн тенге. В СКО это многопрофильная областная больница, сюда постелено оборудование, которое поможет людям восстановить зрение. Проведено 45 операций, нуждающихся в экстренной пересадке роговицы. Всего планируется прооперировать 304 пациента.

Реализуются проекты и в сфере спорта. В сельских населенных пунктах за счёт фонда оснастили спортивные залы. Теперь местные жители могут развить спорт, не выезжая в другие села. В этом году работу продолжат, в планах на этот год оснастить еще 76 залов. Плюс к этому построить 80 быстровозводимых спортивных площадок ангарного типа.



Алишер Ашимов