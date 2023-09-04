Лидеры мнений из СКО продолжают делиться мнением о Послании главы государства

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, президент Республики Казахстан:

— Процесс обеспечения равенства в получении образования должен сопровождаться повышением скорости Интернета и обеспечением бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам.

Мнение президента разделяет директор Назарбаев интеллектуальной школы Петропавловска Данияр Уалиев. Он уверен, что цифровые образовательные ресурсы помогут решить серьезную проблему, связанную с малокомплектными школами.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор Назарбаев интеллектуальной школы г.Петропавловска:

— Наша область является одной из тех, где есть малокомплектные школы. В этом году вводится при поддержке Министерства просвещения новый проект по цифровизации малокомплектных школ с помощью платформ для обучения, где учителя смогут преподавать, где скажем, нет учителя физики. 1:09 Это в разы повысит качество знаний, качество преподавания.

В новом Послании президента были затронуты самые разные сферы. К примеру, глава государства в очередной раз обратил внимание правительства на чрезмерную закредитованность казахстанцев.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, президент Республики Казахстан:

— Принятое мною в 2019 году решение списать беззалоговые кредиты 500 тысячам граждан, а также вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц снизили остроту вопроса. Но для кардинального исправления ситуации требуются новые системные меры.

БИРЖАН ХУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель СКОФ МК «Жастар Рухы»:

— Президент Казахстана отметил наши проекты партийные. Одним из них является «Қарызсыз қоғам», который направлен на повышение финансовой грамотности населения. Я считаю, что это одна из основных проблем нашего населения. Т.к. сейчас много людей, которые финансово не грамотны. Они являются заложниками кредитов.

В рамках проект «Қарызсыз қоғам» при партии Amanat свою финансовую грамотность повысили свыше 20 тысяч человек в 8 регионах страны. Касым-Жомарт Токаев поручил масштабировать этот проект.

Дарья Пышмынцева

