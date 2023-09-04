Казахстанцы стали больше тратить на еду в ущерб другим нуждам

Казахстанцам, чтобы купить продукты питания, приходится экономить на многих других важных вещах. По данным Бюро нацстатистики, доля затрат на продуктовую корзину за последний год увеличилась с 50,4% в первом квартале прошлого года до 51% — в январе-марте текущего года. В среднем у соотечественников уходило на продукты около 134 тыс. тенге в квартал, или 44,7 тыс. тенге на человека в месяц. Например, в первом квартале текущего года уменьшилась доля расходов на непродовольственные товары — с 26,3% до 24,4%. Люди экономили на одежде и обуви, мебели и предметах домашнего обихода, материалах для ремонта. Чуть меньше стали покупать алкоголя и сигарет: удельный вес этих затрат сократился на один процентный пункт. При этом казахстанцы стали больше тратить на питание вне дома. Доля затрат на походы в кафе, гриль-бары и пиццерии выросла с 1,7% до 2,2%.

Алишер Ашимов