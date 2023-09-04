Церемония открытия второго учебного года совместных образовательных программ с Университетом Аризоны состоялась в Kozybayev University. На важное мероприятие приехал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

САЯСАТ НУРБЕК, министр науки и высшего образования РК:

— 148 ребят мы приняли в прошлом году. Почти 500 человек в этом году мы приняли из 18 регионов. Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что они выбрали и согласились прийти в небольшой региональный университет. За счет этой международной программы, мы смогли такую инфраструктуру построить.

О важности коллаборации Kozybayev University и Университета Аризоны в своей речи сказал его специальный советник Джон Пол Джонс.

ДЖОН ПОЛ ДЖОНС, специальный советник Университета Аризоны:

— Не будет преувеличением сказать, что сотрудничество, которое мы начали в прошлом году и которое мы расширяем и углубляем сегодня, активизирует развитие этого региона в широком спектре областей. Самое главное — это развитие образования и социальный прогресс молодежи.

В этом учебном году на совместные с Университетом Аризоны образовательные программы выделено более 500 бюджетных мест. Из них — 150 человек поступили по двойному диплому на такие направления, как «IT», «Инклюзивное образование», «Биотехнология». На последней остановился выпускник НИШ Петропавловска Нурсат Нуржаупов.

НУРСАТ НУРЖАУПОВ, студент Kozybayev University:

— Я изначально хотел быть генетиком, т.е. изучать эту тему, стать генным инженером. Но в последние недели начал задумываться о своем проекте. Это будет платформа, на которой ученики смогут понятно изучать процессы по биологии, химии, возможно, даже по физике.

Для получения двудипломного образования в Kozybayev University поступили 434 студента.

Дарья Пышмынцева