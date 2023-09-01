Североказахстанцы поделились своим мнением о новом Послании Президента РК

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Пришло время на законодательном уровне закрепить руководящие принципы цифровизации. Прошу Правительство, экспертное сообщество, депутатов Парламента заняться подготовкой целостного отраслевого документа. В моей предвыборной программе содержалась инициатива о разработке Закона «О науке и технологической политике». Важно, чтобы находящийся сейчас в стадии подготовки законопроект отражал логику развития экономики именно на основе науки и инноваций.

С таким подходом полностью согласна директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова. Она отметила, что технологии упрощают ей работу. Это ощутили на себе и коллеги Сауле Зейнуллиновны.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Мы одни из лидеров в нашей стране по оцифровке наших документов. Сегодня существует информационная система — электронный архив, мы туда вливаем оцифрованные документы, что позволяет быстро ответить на запросы, в том числе сохранить наши уникальные документы.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Отдельного внимания требует геологоразведка. В 2018 году в целях восполнения минерально-сырьевой базы было принято новое законодательство по управлению горнорудным сектором. Однако, оно не заработало в полной мере.

Ситуация в скором времени изменится, уверен председатель областного совета ветеранов Ескендир Елеусизов.

ЕСКЕНДИР ЕЛЕУСИЗОВ, председатель областного совета ветеранов:

— Недра Казахстана очень богаты ископаемыми, но оказывается на сегодня имеются районы и области, где эти недра не исследованы. Поэтому туда требуются большие инвестиции. Эти отрасли нужно поднимать и на благосостояние народа использовать.

Все задачи, изложенные в новом Послании, будут решены за три года, по наиболее сложным — будут определены другие конкретные сроки.



Дарья Пышмынцева