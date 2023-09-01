Новый учебный год – новая школа! Капитальный ремонт провели в СШ №27

Обновление к новому учебному году прошло в общеобразовательной средней школе №27. Здесь провели капитальный ремонт системы канализации и водоснабжения. Её не меняли с открытия учебного заведения — с 1959 года.

ГУЛЬБАРАМ ИБРАЕВА, директор общеобразовательной средней школы №27:

— В этом году был запланирован капитальный ремонт канализации и водоснабжения на сумму 22 млн тенге. В срок были выполнены все работы и к 1 сентябрю школа уже готова к приему детей. До этого последний капитальный ремонт был в 2017 году. Мы меняли пластиковые окна. Все работы были сделаны в срок.

Среди новшевств в школе — новая мебель, спортивный инвентарь, обновили и инвентарь пожарной безопасности. Также в этом году выделили средства на строительство футбольного поля, нового кабинета казахской модификации и проибретение 5-ти интерактивных панелей.

ГУЛЬБАРАМ ИБРАЕВА, директор общеобразовательной средней школы №27:

— В этом году помимо капитального ремонта у нас также прошел и текущий ремонт своими силами. Все кабинеты с 1 сентябрю были обновлены.

Детей в школу с каждым годом поступает все больше. В этом году учебное заведение будут посещать 75 первоклассников. Всего в школе 540 учеников и 48 учителей. В регионе в первый класс пошли 7 520 школьников. Самое большое поступление в средней школе № 17, здесь педагогический состав встретил 200 новых учеников.



Диана Салихова