Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с новым посланием

«Экономический курс Справедливого Казахстана». Так называется новое послание с которым Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям страны 1 сентября. Прежде чем рассказать о том, в каком направлении страна будет двигаться в ближайшие годы, глава государства коротко обозначил итоги проделанной работы.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Президент отметил, что 2020 года заработная плата учителей выросла в два раза. Существенно увеличилась и зарплата врачей, сейчас их доходы значительно выше средних зарплат по стране. Казахстанцам предоставлена возможность использовать часть пенсионных накоплений. В рамках проекта «Комфортная школа» будет построено около 400 школ. В сельской местности возводятся более 300 объектов здравоохранения. Начата реализация проекта «Нацфонд — детям», в рамках которого уже с нового года на счета детей начнут поступать средства. По словам главы государства, проделана большая работа в разных направлениях, и она будет продолжена.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— На текущем этапе самая важная задача — это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Еще одна задача — добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе, считает Президент. Он добавил, что стратегическая цель нашей страны — стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Казахстан в течение трех лет должен увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. В приоритете должны быть: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства. По мнению Касым-Жомарта Токаев в этом вопросе наша область двигается в правильном направлении.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— При этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показателен пример Северо-Казахстанской области, где возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм. Профессионализм аграриев и наличие кормовой базы в сочетании с применением выверенных инструментов государственной поддержки дают неплохие результаты. Следует распространить этот опыт на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства.

Отдельно в своем послании Президент остановился на регулировании цен на продукты питания. Касым-Жомарт Токаев отметил, что более активную стабилизирующую роль в этом вопросе должна играть Продовольственная контрактная корпорация. Продкорпорация должна содействовать частному рынку в создании полноценной сЕти производства, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Перейдем к вопросу, связанному с энерго-, тепло- и водоснабжением. В Послании Касым-Жомарт Токаев отметил, что к нему необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Действующий подход, считает Президент, во многом себя исчерпал. Поэтому в Казахстане предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования. Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет, отметил Президент.

Большое внимание в Послании глава государства уделил водным ресурсам. По поручению Президента будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. Ведомство будет заниматься развитием отечественной водохозяйственной системы.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В основе стратегии экономического развития Казахстана будут находиться интересы и потребности наших граждан, отметил Президент в своем Послании. Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить единую добровольную накопительную систему «Келешек», которая охватит детей с пяти лет. Эта программа будет предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату гос. премии, инвестиционный доход. Эти средства позволяют юным казахстанцам получать качественное образование.

Кроме того, по поручению Президента правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда. Таким работникам еще до достижения пенсионного возраста будет выплачиваться специальная социальная выплата. В целях увеличения доходов граждан Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге.



Дарья Пышмынцева