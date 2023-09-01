Елена СЕМИДОЦКИХ: Я не даю обещаний, которые не смогу выполнить

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Предприниматель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель ОО «Русская община СКО» Елена Семидоцких выиграла выборы в Петропавловский городской маслихат по одномандатному округу с разгромным счетом. Почти три тысячи голосов отдали за нее избиратели 14 округа, у ближайшего конкурента около девятисот.

Елену Семидоцких в регионе знают давно, как общественного деятеля. Она сама признается, что статус депутата позволяет реализовывать гражданские инициативы быстрее и проще. А встречи с людьми дают увидеть проблемы, которые должны быть транслированы на уровень выше, в Нацкомиссию, например. В этой связи поговорили о проблемах, связанных с безопасностью в школах и детских оздоровительных лагерях. И, кстати, выяснили, что происходит после того, как депутаты группой выезжают на разные объекты «покрасоваться». Конечно, обсудили вопросы округа, в котором – хоть он и центральный – годами нерешаемых проблем полно.

А еще у Елены есть вполне конкретный перечень стратегических задач на срок собственных депутатских полномочий. И это не может не вызывать уважение.