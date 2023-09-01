День знаний прошёл в ГТК

Сегодня День знаний отмечают и студенты гуманитарно-технического колледжа. Асема Калиаскарова -студентка 3 курса. Девушка учится на бухгалтера. В будущем планирует поступать в высшее учебное заведение.



АСЕМА КАЛИАСКАРОВА, студентка ГТК:

— Хотелось бы сказать, что качество обучения в нашем колледже довольно разностороннее. То есть у нас пары проходят в виде игры или в виде презентации. Также очень часто у нас проводятся конкурсы, и там студенты проявляют свои творческие способности, свои умственные навыки.

В колледже обучаются чуть более 900 студентов по 9 специальностям. Сегодня первый студенческий звонок прозвучал для 225 учащихся.

АЛМАТ МАКИШЕВ, заместитель директора по учебной части ГТК:

— Этот год особенный для студентов. Стипендия будет поднята на 50%, более 31 тыс тенге будут получать студенты. Все они обеспечены общежитием. Теперь у нас остается самое главное — организовать учебный процесс и приступить к новому учебному году.

После торжественной линейки для студентов провели кураторский час.

Камилла Карим

