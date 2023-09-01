Центр инклюзивного образования открывается в СШ №9 им.А.Байтурсынова

Ресурсный центр для детей с особыми образовательными потребностями открывается в средней школе №9 имени А.Байтурсынова. Состоит центр из трёх кабинетов. Работу будет осуществлять ряд специалистов: 5 педагогов-ассистентов, психолог, логопед, дефектолог, методист. При этом штат будет ещё пополняться. С каждым годом количество таких деток увеличивается, уверяют специалисты. Сейчас в школе детей с особыми образовательными потребностями около 40.

ГУЛЬДЕН АЛИЕВА, и.о. директора СШ №9 им.А.Байтурсынова:

— Ресурсный центр работает по направлению ПМПК и все рекомендации мы выполняем, согласно их справке. Педагог сопровождает ребёнка в школу, педагог-ассистент сопровождает на уроках, рекомендации родителям и учителям дает психолог и социальный педагог. Отдельные занятия проводят дефектолог, логопед. За работой следит методист.



Диана Салихова