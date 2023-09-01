2 новые школы открыли в Тайыншинском районе

2 новых учебных заведения открыли в Тайыншинском районе. Появились они на месте аварийных. Это средняя школа №1 в Тайынше. Возводить её ТОО «Зерттеу СК» начали в прошлом году. Работы уже завершили. Глава региона Айдарбек Сапаров посетил образовательное учреждение и посмотрел, насколько оно готово к учебному году.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Благодаря фонду поддержки структуры образования данная школа была построена. Школа современная на 600 мест. Проектная стоимость — 2,2 млрд тенге. Вы прекрасно понимаете вместо аварийной школы. Быстро в течение 2-х лет мы сделали всё. Это всё благодаря государству и Президенту. Теперь Ваша задача — дать качественное образование детям.

О новой школе здесь мечтали давно. Раньше тайыншинцы обучались в арендованном здании у районного отдела образования. Теперь же у детей появилась собственная школа, которая будет стимулировать их повышать качество своих знаний, отметила директор учебного заведения.

ОЛЬГА ИВАНОВА, директор средней школы №1 г. Тайынша:

— Очень приятно, что здание построили на этом месте. Здесь с 1936-го года учителя обучали своих учеников и выпускали выпускников, достижениями многоими из них мы гордимся. Количество учеников возрастает. На сегодня в школе 469 детей. Из них 59 — воспитанники класса предшкольной подготовки и 42 первоклассника. Впервые в этом году мы открываем группу предшколы с казахским языком обучения.

Учебное заведение оснащено всем необходимым оборудованием и инновационными кабинетами. У педагогов появилась возможность давать детям знания в более интересной и увлекательной форме.

МАРИНА КРЕНДЕЛЕВА, учитель биологии и химии средней школы №1 г. Тайынша:

— Детям приходилось объяснять лишь на картинках учебников или включали маленький монитор от компьютера и просматривали видео. Но, сейчас у нас пришло оборудование и наглядное пособие. Я думаю, очень существенно снизим разрыв между районными школами и областными по знанию детей.

Всего здесь работают 46 учителей. В этом году в родную школу пришли и 2 молодых специалиста. Среди них — Жазира Шагуали.

ЖАЗИРА ШАГУАЛИ, старшая вожатая средней школы №1 г. Тайынша:

— Я по образованию учитель казахского языка и литературы, но временно буду старшей вожатой, то есть, все праздники и мероприятия будут проходить через меня. Здесь я буду впервые начинать педагогическую деятельность и хочу добавить, что мне очень отрадно работать в новой школе.

После первый руководитель области Айдарбек Сапаров посетил село Вишнёвку. За три года здесь построили школу на 120 мест. Подрядчик — ТОО «Корпорация Ақ ордасы». На возведение объекта потратили почти млрд тенге.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Долгожданное событие наконец-то случилось, поэтому я Вас поздравляю с открытием новой школы. Три года мы к этому шли, правильно? За счет местного бюджета пришлось дополнительно выделить, чтобы в этом году завершить. Спасибо депутатам, что они поддержали сумму финансирования. Благодаря этому сегодня достроили школу. Самое главное — дать качественное знание нашим детям, чтобы они получили достойное образование. А для этого всё необходимое здесь есть. Руководитель хозяйства здесь есть. Обязательно поможет.

Здесь созданы комфортабельные условия. В новом учебном году в современной школе будут обучаться 90 ребят, а заниматься с ними 21 высококвалифицированный педагог.

АЛЕКСАНДР ЛИСИЦКИЙ, директор Вишневской средней школы, Тайыншинский район:

— До этого 2 года дети обучались в Яснополянской средней школе. Осуществлялся подвоз. 12 км мы ездили учиться. ТОО нас подвозило. Занимались в таких тяжёлых условиях.

Открытие новых объектов образования позволит сократить количество аварийных школ по области, отметил глава региона. В скором времени современное учебное заведение на 120 мест появится и в селе Драгомировке. Всего в СКО построят 7 школ почти на 4 тысячи ученических мест. Из них 4 образовательных учреждения в Петропавловске в рамках Национального проекта «Комфортная школа».



Алишер Ашимов