В Есильском районе завершается капитальный ремонт интерната при школе в селе Николаевке. На капитальный ремонт объекта потрачено около 136 миллионов тенге. Интернат предназначен для проживания 40 детей. В учреждении полностью заменили окна, двери, полы, кровлю, лестницу, крыльцо, отопительную и вентиляционную системы. Отремонтировали водопровод, канализацию, заменили электропроводку. Учащиеся обеспечены четырёхразовым питанием, организован подвоз воспитанников из других сёл. Здание интерната оборудовано центральным водоснабжением. В целях безопасности детей работают 11 видеокамер. С ремонтом учреждения ознакомился секретарь партии «AMANAT» Руслан Алишев.

РУСЛАН АЛИШЕВ, секретарь партии «AMANAT»:

— На протяжении всего ремонта на объекте функционировал пост партийного контроля, члены которого проводили мониторинг на предмет своевременности работ, соблюдения трудового законодательства, расходования бюджетных средств. Очень важно, чтобы пост функционировал дальше, чтобы при возникновении проблем родители воспитанников, руководство интерната могли обращаться к депутатам, партийцам.



Айгерим Хамзина